Спеціальну когенераційну установку надасть місту фонд USAID

В Чернівцях на одній з великих котелень з'явиться спеціальна когенераційна установка. Ця технологія дасть можливість під час спалювання газу виробляти не лише тепло, але й електрику. Установку для комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго» надасть агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проекту енергетичної безпеки.

Про впровадження нових енергоефективних технологій повідомив в Facebook заступник міського голови Чернівців Василь Зозуляк. 27 вересня було укладено відповідну угоду про передачу когенераційної установки на баланс комунального підприємства.

«Від спалювання газу буде вироблятися не тільки тепло, а й електроенергія потужністю до 1,5 мВт за годину. Для порівняння – це безперервна робота шести холодильників протягом року. Економія від такого оновлення – приблизно 2,5 млн грн в один зимовий місяць», – повідомив Василь Зазуляк. Відтак цю котельню зможуть повністю забезпечувати електроенергією навіть у випадку блекауту.

Застосування когенераційних установок не нова технологія в Україні. Раніше таке обладнання облаштували в Івано-Франківську. Взимку 2023 року когенераційну установку отримало Рівне. У Чернівцях така технологія буде застосовуватися вперше.