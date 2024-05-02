В Чернівцях судитимуть орендодавицю за привласнення 1 млн грн. Жінка задавала приміщення в оренду за більшою вартістю, аніж зазначалося в підписаних договорах. Після кількох місяців завищеної оплати наймачі приміщень звернулися в поліцію із заявами про шахрайство. Поліцейські завершили розслідування і передали справу в суд.

Під час розслідування поліцейські встановили, що буковинка протягом 2019-2022 років вела незаконну діяльність щодо надання оренди приміщень приватним підприємцям. 44-річна жителька Чернівців здавала приватним підприємцям місця в торговому центрі за завищеною ціною.

До поліції звернулися п’ятеро людей, які за оренду торговельних майданчиків тривалий період сплачували більшу вартість, ніж зазначена у договорі. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що орендодавиця, порушуючи умови співпраці, повідомляла підприємцям завищену ціну за користування площею, а різницю між зафіксованою у документах та реально отриманою сумами привласнювала собі.

«Таким чином, чернівчанка незаконно заволоділа 1 027 000 гривень у результаті шахрайської схеми. Правоохоронці довели причетність жінки до скоєння протиправних дій та наразі завершили досудове розслідування відносно неї», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 2 травня.

Слідчі поліції скерували обвинувальний акт для розгляду до суду. Жінці інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 і 2 ст. 190 КК України (Шахрайство). Якщо в суді доведуть її вину, то буковинці загрожує до трьох років позбавлення волі.