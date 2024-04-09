Електрику виключатимуть лише на час комендантської години

В Чернівцях з 15 квітня вимикатимуть вуличне освітлення. Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету 9 квітня. Виключатимуть електрику з метою економії грошей місцевого бюджету.

В Чернівцях вуличне освітлення вимикатимуть лише на час комендантської години – з 00:00 до 04:00. Такі заходи члени виконавчого комітету Чернівецької міської ради пояснили зростанням вартості електроенергії.

Згідно з проектом рішення, через «зростання вартості розподілу та постачання електрики та додаткове фінансове навантаження на міський бюджет», на території громади введуть спеціальний режим роботи під час комендантської години. Зокрема, у прес-службі міськради повідомили «Суспільне.Чернівці», що до кінця року додаткова потреба у фінансуванні комунального підприємства «Міськсвітло» становить орієнтовно 12 млн грн.

Додамо, що в червні 2023 року на території Чернівецької області скасували світломаскувальний режим під час комендантської години. Члени Ради оборони області вважали його недоцільним, оскільки ракети та безпілотники, які Росія запускає на захід України наводяться за допомогою GPS-координат. Окрім того, темрява шкодила безпеці на вулицях. Водночас увімкнене вуличне освітлення може допомогти правоохоронцям на патрулюваннях, під час охорони соціальних об'єктів, а також сприяє виявленню підозрілих людей.