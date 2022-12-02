У Чернівецькій області заборонили вмикати зовнішнє освітлення у комендантський час. Заборона стосується рекламних щитів, новорічної ілюмінації, а також споруд, водночас освітлення доріг залишать. Такі обмеження діятимуть на території Буковини до 25 січня 2023 року.

Про заборону вмикати зовнішнє освітлення на Буковині повідомила прес-служба Чернівецької ОВА у п’ятницю, 1 грудня. Такі обмеження на території області діятимуть з 10 грудня по 25 січня 2023 року. Разом із тим, у військовій адміністрації уточнили, що заборона не стосується вулично-дорожньої мережі та об’єктів критичної інфраструктури.

«Також в області діє заборона на освітлення зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будинків та споруд, спеціальних конструкціях, після завершення робочого часу усіх закладів, незалежно від власності», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ОВА уточнили, що на території області також не можна використовувати новорічну ілюмінацію на будинках, в парках, скверах, деревах, кущах, інших спорудах. Заборона не стосується ілюмінацій, які працюють від джерел альтернативного електропостачання.