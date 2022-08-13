Ксенія Солдатова та оператор Дмитрий Тімофєєв знімали пропагандистський сюжет

Знімальну групу російського пропагандистського видання «Известия» зняли з поїзда, що прямував з Нарви до Таллінна, і затримали в Естонії.

Як повідомляється, журналісти Ксенія Солдатова та оператор Дмитрий Тімофєєв «відвідували країну як туристи», але «не змогли проігнорувати останні події, які відбувалися в Естонії».

«Однак журналісти не змогли проігнорувати останні події, які відбувалися в Естонії. Вони вирішили підготувати матеріали про обмеження видачі віз росіянам та позбавлення танка Т-34 статусу пам'ятника», – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі «Известий».

У журналістів забрали мобільні телефони. Згодом до Солдатової та Тимофєєва до дільниці вже приїхали представники міграційних служб.

Як пише «Європейська правда» з посиланням на сайт Postimees, двоє громадян Росії, 30-річна жінка та 40-річний чоловік, в'їхали до Естонії через нарвський прикордонний пункт у п'ятницю близько полудня. Вони пред'явили на кордоні шенгенські візи, видані Італією та Фінляндією, і заявили, що перебувають у туристичній поїздці.

«Після цього чоловік і жінка вирушили до нарвського танка та почали вести там пропагандистську роботу. Коли вони потім сіли в поїзд Нарва-Таллінн і поїхали у бік Таллінна, у Йихві до поїзда зайшов поліцейський патруль і відвіз чоловіка та жінку до відділення поліції для перевірки», – цитує видання керівника прикордонного бюро Ідаської префектури Урмаса Елмі.

Глава прикордонного бюро наголосив, що не можна працювати під час поїздок з туристичними цілями, це порушення візового режиму: «Тому Департамент поліції і прикордонної охорони анулює їхні візи, їм видано заборону на в'їзд до Естонії, і вони були вислані до Росії».

Нагадаємо, уряд Естонії ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Обмеження набуде чинності через тиждень.