У магазині додатків для Android Google Play виявили додаток «Армія FM онлайн» невідомого походження для прослуховування нібито однойменної української військової радіостанції. Після встановлення додатка слухачам замість українських радіостанцій транслюють російські. Відтак у Міноборони підозрюють, що «клонувати» військове радіо могла російська пропаганда. Сама ж «Армія ФМ» не має власного додатка для мобільних пристроїв.

«Підозрюється, що цей додаток є одним із проявів інформаційно-психологічних операцій держави-агресора. Ворог не полишає спроб знайти шляхів впливу на українських воїнів та намагається проникнути в інформаційний простір України з використанням новітніх технологій», – йдеться в повідомленні Міністерства оборони України в четвер, 17 грудня.

Там зауважили, що в листопаді у Щасті на Луганщині на частоті, близькій до «Армії ФМ», почало транслюватися російське «Комбат ФМ».

«Тепер з’явився псевдододаток “Армія FM онлайн”, який жодного стосунку до “Першого українського військового радіо” не має та транслює ворожу пропагандистську музику», – наголосили в Міноборони.

Також зазначається, що зафіксовано провокаційну активність у чаті додатку для військовослужбовців «Джура», де аноніми поширюють, приміром, інформацію про начебто зменшення грошового забезпечення військових, погіршення якості харчування тощо.

У зв’язку з цим Міністерство оборони закликало бути пильними під час встановлення таких додатків та споживання їхнього контенту.

Напередодні на фейковий додаток, замаскований під «Армію ФМ», звернув увагу проект «По той бік новин» і оприлюднив інструкцію про те, як на нього поскаржитись. Попри це, фейковий додаток станом на 16:25 17 грудня залишався доступним у Google Play.

Зазначимо, що «Армія ФМ» не має своїх мобільних додатків. Його можна слухати у додатку для військових «Джура», на ефірних частотах або на офіційному сайті радіостанції.