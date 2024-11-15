Опалення в школі немає від початку лпалювального сезону

У Зборові на Тернопільщині учнів школи №1 відправили на дистанційне навчання через непрацюючу систему опалення. Батьки школярів обурені, адже діти навчаються вдома з 3 листопада, а дирекція і керівництво міста не повідомили, коли саме учні зможуть повернутися в школу. У міській раді Зборова кажуть, що затримка з теплопостачанням повʼязана з ремонтом котельні, який не проводився 12 років. Попередньо навчання офлайн має розпочатися з 20 листопада.

Опалення в загальноосвітній школі № 1 м. Зборова, яку відвідують 485 учнів, не вмикали від початку опалювального сезону. Навчання в офлайн-режимі тривало до осінніх канікул, а після їх завершення учнів перевели на дистанційне навчання через відсутність опалення. У міській раді Зборова ZAXID.NET повідомили, що наразі триває капітальний ремонт шкільної котельні.

«Там проводять роботи з підключення котла, вишки та комину. Попередньо ми говорили з підрядником, і вже 20 листопада мають запустити обладнання. Шкільна котельня 12 років перебувала в оренді. Минулого року там були неодноразові поломки теплотраси, але орендар не планував реконструкції, ремонтів. Міська рада в кінці навчального року розірвала з ним договір, підготувала проєктно-кошторисну документацію і провела у вересні тендер на ремонт», – розповіла ZAXID.NET виконувача обов’язки керівника відділу освіти, культури і спорту Зборівської міської ради Тетяна Тихоліз.

За словами посадовиці, тендер оголосили так пізно через те, що двох проєктантів, які розробляли ПКД, мобілізували, і через пошук нових фахівців розробка ПКД затягнулася.

За даними Prozorro тендер на ремонт котельні відбувся 4 жовтня. Тендерна пропозиція склала понад 2,6 млн грн. До участі на тендер подалося лише одне підприємство ТОВ «Акватеплобуд», з яким уклали договір 15 жовтня. За даними YouControl фірмою володіє Анатолій Мукан. Підприємство зареєстроване в Тернополі і має статутний капітал в розмірі 1000 грн. Зареєстроване 5 років тому.