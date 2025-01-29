На релігійному фестивалі в Індії загинуло щонайменше 30 вірян

На півночі Індії під час релігійного фестивалю Маха Кумбха Мела сталася тиснява, внаслідок якої загинуло щонайменше 30 людей, ще близько 60 – з травмами госпіталізували до лікарні. Про це у середу, 29 січня повідомила інформаційна агенція Associated Press та телеканал Euronews.

Подія трапилась у штаті Уттар-Прадеш. Відповідно до релігійного ритуалу, віряни обмазані попелом мають омитися у місці злиття кількох річок. Тиснява утворилась біля барикад, що споруджені для процесії. За словами місцевого чиновника, взяти участь у ритуалі прийшло близько 100 млн вірян.

«Раптом у натовпі почалася штовханина, і ми потрапили в пастку. Багато з нас впали, і натовп вийшов з-під контролю. Шансу втекти не було, штовханина була з усіх боків», – цитує одну з паломниць інформаційна агенція Press Trust of India.

Що саме спричинило паніку та тисняву наразі невідомо, але місцева влада запевняє, що ситуація вже під контролем. Загалом очікується, що участь у релігійному святі візьмуть близько 400 млн людей.

Релігійний фестиваль Маха Кумбха триває 45 днів та відбувається кожні 12 років. Подія є найбільшою у світі за кількістю учасників. Індуїсти вірять, що обмивання на Маха Кумбха очистить їх від гріхів. Як зазначає Associated Press на минулому фестивалі у 2013 році також сталася тиснява, тоді загинуло щонайменше 40 паломників.

Нагадаємо, у липні 2024 року в Індії під час проповіді на релігійному святі загинули 116 людей. Більшість загиблих – жінки та діти.