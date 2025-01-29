В Індії під час релігійного свята у тисняві загинули щонайменше 30 людей
Ще понад 60 людей отримали травми
На півночі Індії під час релігійного фестивалю Маха Кумбха Мела сталася тиснява, внаслідок якої загинуло щонайменше 30 людей, ще близько 60 – з травмами госпіталізували до лікарні. Про це у середу, 29 січня повідомила інформаційна агенція Associated Press та телеканал Euronews.
Подія трапилась у штаті Уттар-Прадеш. Відповідно до релігійного ритуалу, віряни обмазані попелом мають омитися у місці злиття кількох річок. Тиснява утворилась біля барикад, що споруджені для процесії. За словами місцевого чиновника, взяти участь у ритуалі прийшло близько 100 млн вірян.
«Раптом у натовпі почалася штовханина, і ми потрапили в пастку. Багато з нас впали, і натовп вийшов з-під контролю. Шансу втекти не було, штовханина була з усіх боків», – цитує одну з паломниць інформаційна агенція Press Trust of India.
Що саме спричинило паніку та тисняву наразі невідомо, але місцева влада запевняє, що ситуація вже під контролем. Загалом очікується, що участь у релігійному святі візьмуть близько 400 млн людей.
Релігійний фестиваль Маха Кумбха триває 45 днів та відбувається кожні 12 років. Подія є найбільшою у світі за кількістю учасників. Індуїсти вірять, що обмивання на Маха Кумбха очистить їх від гріхів. Як зазначає Associated Press на минулому фестивалі у 2013 році також сталася тиснява, тоді загинуло щонайменше 40 паломників.
Нагадаємо, у липні 2024 року в Індії під час проповіді на релігійному святі загинули 116 людей. Більшість загиблих – жінки та діти.