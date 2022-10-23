В понеділок, 24 жовтня, уряд Ірландії терміново збереться, щоби обговорити проблему розселення біженців з України, для них не вистачає місць. За інформацією BBC, раніше цього тижня уряд оголосив, що дублінський Citywest Transit Hub, який використовували для розміщення біженців, більше не може приймати нових поселенців. У четвер центр довелося тимчасово закрити.

Міністр у справах дітей Ірландії Родерік О'Горман заявив, що не може виключити можливість того, що деяким біженцям доведеться спати на вулиці. Але додав, що сім'ї з дітьми та вразливі верстви населення отримають першочергове право на розселення.

У суботу, 22 жовтня, понад 30 українців розповіли ірландському мовнику RTÉ, що вони провели ніч в аеропорту Дубліна й прийшли до центру для бездомних, бо їх не змогли розселити.

Міністр Мартін Гейдон сказав RTÉ, що розуміє, що 33 українських біженців не змогли прийняти в п’ятницю ввечері та назвав це «розчаруванням».

«Йдеться про те, щоб ми були чесними та відвертими з людьми, які зараз перебувають за межами країни, думаючи та вирішуючи, куди їхати. Ми не можемо гарантувати всім, хто прибуває, ліжко просто зараз через ситуацію, в якій ми опинилися», – заявив він.

Пізніше прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін захистив відповідь уряду, заявивши, що він надзвичайно швидко реагував на ситуацію під час війни. Він зазначив, що держава відреагувала надзвичайним чином з точки зору кількості, яку вона вже влаштувала.

«Ми всі можемо оцінити кількість людей, які прибувають, але це не означає, що можна одразу надати їм житло. Нам доведеться рухатися швидше, щоби розмістити все більшу кількість людей. Війна зараз посилюється і набуває дуже неприємних обертів, а цивільне населення є мішенню», – заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

За його словами, уряд працює з благодійними та неурядовими організаціями, намагаючись забезпечити більше притулків, але заявив, що «доступ до відповідного житла сильно обмежений».

Відомо, що загалом у Департаменті у справах дітей, рівності, інвалідів, інтеграції та молоді зараз розміщено понад 58 тис. біженців. Із них 42 тисячі – українці, решта 16 тисяч – особи різних національностей, які шукають міжнародного захисту. Також департамент попередив, що до грудня країна зіткнеться з прогнозованою нестачею 15 тис. ліжок, якщо кількість прибулих біженців залишиться на «підвищеному рівні».