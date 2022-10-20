Менедже ресторану вигнав маму з донькою, бо вони нібито скористалися туалетом у закладі й нічого не замовили

У Парижі менеджер одного із ресторанів випровадив двох українок із закладу зі словами Віва Путін (Хай живе Путін). Інцидент трапився у ресторані Le Cosy Montparnasse. Відео інциденту опублікував віце-президент Спілки українців у Франції Володимир Когутяк.

Чоловік, який випровадив жінок за двері, наголосив, що він француз. Він кілька разів повторив Віва Путін і після цього аплодував сам собі.

Le LE COSY Montparnasse, restaurant où on a viré deux ukrainiennes hier avec les slogans « viva poutine » ? pic.twitter.com/KvmLpKbqhn — Kogutyak Volodymyr (@KogutyakV) October 19, 2022

Як зазначає BFM TV, інцидент стався ще в понеділок, 17 жовтня (відео Когутяк опублікував 19 жовтня). Українками, яких випровадив менеджер, виявилися 50-річна мати і її 18-річна донька.

За версією українок, вони зайшли в заклад, щоб випити чаю, адже йшов дощ і було холодно. Вони подивилися ціни на гарячі напої й попросили офіціантку уточнити інформацію, пояснивши їй, що змушені заощаджувати гроші, на що, за їхніми словами, працівниця ресторану відповіла, що українців у закладі не чекають. Після цього вони викликали менеджера.

Сам менеджер розповів, що конфлікт стався після того, як українки скористалися туалетом у закладі, але нічого не замовили, хоча для використання туалету замовлення було обов’язковим правилом.

Після інциденту в Google-відгуках закладу різко понизився рейтинг до позначки 2,7. Ресторан отримав понад 78 тис. негативних відгуків, більшість з яких було написано того ж вечора, зазначає НВ. Менеджер закладу також повідомив, що йому почали погрожувати.

Утім, невдовзі на наполегливе прохання іншого відвідувача менеджер цього ресторану вибачився за свою поведінку, визнав, що президент Росії йому насправді байдужий і сказав відому фразу «Путін х**ло».

Нагадаємо, раніше в Естонії позбавили посвідки на проживання росіянина, який ображав українок на пляжі у Таллінні.