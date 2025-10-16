Вадима Давиденка зарізали ножем

На півночі Дубліна у таборі для біженців, в середу, 15 жовтня вбили 17-річного Вадима Давиденка, який приїхав в Ірландію менш ніж тиждень тому.

Першим про конфлікт між двома підлітками повідомило Громадське. Згідно з інформацією, Вадим Денисенко менш ніж тиждень тому приїхав у передмістя Донагмед, що на півночі Ірландії. Під час сутички 17-річного українця зарізали ножем.

Під час конфлікту перебували інші люди, але вони втекли. Поліція зазначила, що Вадим Давиденко був живий, коли вони приїхали, а медики боролися з його життя, проте травми були серйозні і хлопець помер на місці події.

У цій справі поліція арештувала неповнолітнього біженця у Донагмед, проте одразу відправили його в лікарню з порізами. За інформацією ірландського сайту RTE, поранений підліток приїхав з Aфрики. Згодом до лікарні з незначними пораненнями доставили ще жінку, яка нібито є працівницею центру для біженців – вона втрутилася у бійку, щоб зупинити конфлікт.

Знайома хлопця Іра Архіпенко опублікувала у фейсбуці допис про збір грошей на перевезення тіла вбитого підлітка до України. Також вона опублікувала фото хлопця і прикріпила реквізити рахунку для допомоги.

На вбивство українця відреагувало посольство України в Ірландії. Там підтвердили, що хлопця звати Вадим Давиденко. Посольство запевнило, що контактує із ірландською поліцією щодо розслідування злочину та надає всю необхідну підтримку родичам загиблого.