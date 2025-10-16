Російськомовний чоловік неодноразово конфліктував з українцями

У швейцарському місті Берн російськомовний чоловік у громадському транспорті погрожує українцям вбити їх та зґвалтувати їхніх дітей. Відео такого випадку оприлюднила у фейсбуці одна з постраждалих Олена Дудник.

Олена Дудник, українська біженка, яка живе у Швейцарії, у вівторок, 14 жовтня опублікувала у фейсбук відео, де видно, як у бернському трамваї російськомовний чоловік років 50 лається на жінку та звертається до її чоловіка швейцарця: «Ти чого не в окопі, чмо ти їб*не?!». На відео російськомовний чоловік показує середній палець у камеру та погрожує створити серйозні проблеми, якщо відео не видалять. Погрози лунали також на адресу дитини.

У дописі Олена Дудник зазначила, що конфлікт виник тоді, коли російськомовний чоловік почув, як сімʼя між собою розмовляє українською мовою. Жінка зазначила, що після словесної перепалки відбулася бійка, через яку вона викликала поліцію.

У коментарі ZAXID.NET постраждала українка повідомила, що швейцарська поліція наразі не реагує на її заяву, а її чоловіку швейцарцю сказали чекати, коли буде відео із камер спостереження у потязі. Згодом правоохоронці обіцяють оштрафувати нападника. Олена Дудник каже, що звертатиметься у прокуратуру.

Однак Олена Дудник не перша українка, яка постраждала в Швейцарії від агресивного росіянина. Ще одна українська біженка Марія Лембак розповіла ZAXID.NET, що в березні їхала з подругою та дітьми трамваєм №8 у Берні. Жінки розмовляли українською мовою, а пара поруч голосно лаялася російською.

«Чоловік почув, що ми розмовляємо українською, нахилився до мене і на вухо почав мені розказувати, як він буде ґвалтувати наших дітей, які спереду сидять – їм по пʼять років. Він казав, що також буде мене ґвалтувати, як я зараз вийду на зупинці. Казав, що простежить, де я живу», – стверджує Марія. Вона також додала, що чоловік вигукнув: «Вони вас там вбивають, а ми вас тут». Жінка каже, це був прямий посил до війни в України.

На фото російськомовний нападник, праворуч від нього його супутниця. Фото надала Марія Лембак

Після інциденту Марія Лембак звернулася в поліцію, проте, за її словами, у відділку не хотіли займатися цим. Поліцейські повідомили, що не розглядають конфлікт як кримінальну справу, оскільки чоловік не побив ні жінку, ні дітей. Українка вирішила самостійно знайти агресивного росіянина.

«Тоді у трамваї я його сфотографувала і розповсюдила його фото, написала в телеграмі в групу українців. Дехто знав, хто він. Далі у поліцію я прийшла вже з інформацією про нападника, а вони здивувалися звідки я це все маю. Але я їм сказала, що дивніше те, що вони цієї інформації не знайшли», – розповіла Марія Лембак.

Як відомо з інтернет-ресурсів, чоловіка звати Алєксандр Вабіск, він проживає у Швейцарії. А його супутниця Ірина Чубата є одеситкою.

фото з фейсбук-сторінки росіянина

Марія Лембак каже, що на цьому ситуація не завершилася, адже приблизно через місяць вона побачила, що Ірина Чубата за нею стежить на вулицях міста. А згодом виявилося, що Ірина Чубата давала свідчення в поліції про те, що саме Марія спровокувала конфлікт у трамваї. Наразі поліція, за словами українки, не прийняла жодних рішень у цій справі.

«Відео, на якому російськомовний чоловік словесно нападає та погрожує україномовній родині у швейцарському поїзді, викликає обурення. Це неприпустима мова ненависті та етнічна ворожнеча. Ми звернулися до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати цей інцидент та притягнути винних до відповідальності. Таку поведінку не можна терпіти», – відреагував на конфлікт речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.