Енергетики сподіваються в майбутньому рівномірніше розподіляти потужність між регіонами

З 9 по 24 липня в усіх областях України змінять графіки відключень. В кожному регіоні в один із днів протягом цього періоду не буде обмежень в електропостачанні.

Як повідомили в «Укренерго» 5 липня, у разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, світло в Івано-Франківській області не вимикатимуть 24 липня.

«В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго. Це необхідно для того, щоб провести вимірювання фактичного споживання в області. Такі виміри проводяться щороку – взимку та влітку – і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни», – зазначили енергетики.

В кожній області в один із днів не буде обмежень в електропостачанні

Зазначимо, що окрім Прикарпаття, 24 липня електроенергію не вимикатимуть також у Житомирській, Кіровоградській та Сумській областях.

В «Укренерго» сподіваються, що результати вимірювання споживання електроенергії, допоможуть в майбутньому рівномірніше розподіляти потужність між регіонами та визначать області, в яких в першу чергу слід реалізовувати проекти з децентралізованої генерації.