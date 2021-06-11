Українська діаспора в США та Пакистані готова профінансувати будівництво сучасного хірургічного корпусу в Івано-Франківській міській центральній клінічній лікарні. Про це під час відкриття нового відділення екстреної медичної допомоги 10 червня повідомив директор лікарні Тарас Масляк.

За повідомленням КУРСу виготовлення проектно-кошторисної документації і отримання необхідних дозволів на спорудження нового корпусу перебуває на завершальному етапі. За попередніми підрахунками, вартість будівництва становитиме 32 мільйони доларів. Планується, що майже 80%, а це більше 25 мільйонів доларів, профінансує діаспора з США. Завершити будівництво хочуть протягом двох років.

Новий корпус лікарні будуватимуть на місці теперішнього – триповерхової будівлі у внутрішньому дворі лікарні, в якій розташовані ЛОР-відділення, їдальня та допоміжні приміщення.