За версією СБУ, координував роботу нарколабораторій ув'язнений за торгівлю наркотиками

Правоохоронці викрили на Прикарпатті дві нарколабораторії, які займались масштабним виготовленням та продажем амфетаміну. Наркотики продавали оптом власникам Telegram-каналів, які згодом продавали товар кінцевим клієнтам. За даними СБУ, лабораторії діяли від березня цього року, за тиждень вони виготовляли амфетаміну на 4 мільйони гривень.

Про викриття нарколабораторій прес-служба СБУ повідомила у понеділок, 7 червня. «Оперативники спецслужби встановили, що організували наркобізнес п’ятеро жителів Івано-Франківської області. За оперативною інформацією, один із організаторів координував діяльність угруповання з-за ґрат, де відбуває покарання за насильницькі злочини та незаконний обіг наркотиків. Амфетамін виготовляли у двох нарколабораторіях в Івано-Франківській області», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Під час обшуків поліцейські з працівниками СБУ вилучили лабораторне обладнання, прекурсори, амфетамін, а також близько 500 літрів хімічних реактивів. Загальна вартість вилученого сягає близько 2 мільйонів гривень. За попередньою інформацією, щотижня наркоділки виготовляли та збували амфетаміну на 4 мільйони гривень.

Як уточнила ZAXID.NET речниця СБУ в Івано-Франківській області Марія Римар, чотирьох ключових фігурантів затримали «на гарячому» під час виготовлення чергової партії психотропу. Затримання відбулося ще в п'ятницю, 4 червня, після чого впродовж суботи-неділі усіх підозрюваних взяли під арешт без права застави. Усім їм офіційно вручили підозру у незаконному виготовленні та продажі психотропних речовин.