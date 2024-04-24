Камери встановлять за гроші з місцевого бюджету

В одному із парків Чернівців за одну ніч невідомі викорчували 60% усіх саджанців. Щоб запобігти актам вандалізму, на території відпочинкової зони встановлять веб-камери. На це виділять гроші з бюджету комунального підприємства.

Веб-камери встановлять в парку «Жовтневий», що розташований у південній частині міста по при вулиці Пилипа Орлика, Воробкевича і Південно-Кільцевої. Відеоспостереження облаштують через те, що в цій зоні почастішали випадки викорчування саджанців дерев, повідомило «Суспільне. Чернівці».

За словами директорки парку Марти Шумілової-Лисякової, вранці, 23 квітня, працівники помітили, що хтось викорчував понад 60% саджанців на території «Жовтневого». Деякі дерева були поломані, деякі просто викопані. Більшість саджанців вдалося зберегти.

За словами керівниці комунального підприємства, це вже не перший випадок, тому вирішили поставити веб-камери. Окрім того, працівники парку звернулися в поліцію щодо вандалізму. Відеоспостереження планують встановити в частині парку, що за готелем «Черемош». Гроші на дві камери виділять з бюджету комунального підприємства.

Додамо, що парк «Жовтневий» вважається найбільшим парком міста і займає площу понад 70 гектарів.