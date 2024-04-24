Камери встановлять на місцях для автоматичного зважування вантажівок та інтенсивного руху

На дорогах Тернопільщини встановлять 42 розумні відеокамери для моніторингу стану доріг. Служба відновлення та розвитку інфраструктури отримала сучасне обладнання безкоштовно від українського виробника. Камери встановлять на місцях, де найінтенсивніший рух транспорту та місцях, де встановленні розумні системи зважування вантажівок у русі.

Українська компанія Ajax Systems безкоштовно передала 42 відеокамери TurretCam в Службу відновлення та розвитку інфраструктури. Нові пристрої дозволять поліпшити якість системи моніторингу за станом доріг державного значення в області. Камери частково встановлять на місця старих, які вже зношені і не мають кращої роздільної якості. Також організують нову мережу відеоспостереження за станом доріг.

«Старі веб-камери, які експлуатуються на дорогах області, встановили ще 15 років тому. Частина камер взагалі через суттєві технічні недоліки не виконує свою функцію і не підлягає ремонту. Нові пристрої мають кращі характеристики, у порівнянні з встановленими на мережі», – повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини.

Передані камери мають удвічі вищу роздільну здатність, функцію кодування відеопротоколу та самі здатні виявляти рух у кадрі. За допомогою програмного забезпечення та штучного інтелекту пристрої розпізнають різні типи об’єктів: людей, автомобілі чи тварин. Це дозволяє записувати лише відповідні події та використовувати менше пам’яті на жорсткому диску або носії.

«Дорожники завдяки мережі відеонагляду цілодобово стежить за ситуацією на автошляхах. Така система дає змогу оперативно вжити заходів при погіршенні погодних умов та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Це особливо важливо в осінньо-зимовий період. Розташовані відеокамери на небезпечних ділянках доріг з найбільшою інтенсивністю руху, спусках і підйомах та крутих поворотах» – зазначив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини Микола Довгошия.