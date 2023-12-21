Дорожники планують облаштувати фінішний шар асфальту та зробити підпірні стінки

Для завершення ремонту моста в селі Струсів на дорозі Тернопіль – Івано-Франківськ Кабінет міністрів України додатково виділив 21 млн грн. Гроші отримали від Європейського інвестиційного банку. Основні роботи на об’єкті завершили в 2021 році. Підрядна організація мала б ще облаштувати фінішний шар асфальту та збудувати підпірну стіну, але через брак фінансування цього не зробила.

Завершальні ремонтні роботи на мості через річку Серет стартували кілька днів тому. До кінця року дорожники планують облаштувати фінішний шар асфальтобетону. «Окрім асфальтного покриття також планується добудувати 90-метрову підпірну стінку біля мосту, зменшити поперечний ухил відкосу, влаштувати тротуари і нанести розмітку», – повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини в четвер, 21 грудня.

На завершення ремонту моста Кабінет міністрів України спрямував 21 млн грн з коштів Європейського інвестиційного банку. Загалом роботи з капітального оновлення споруди проводили в рамках програми «Велике будівництво» і вартували понад 60 млн грн. Основні роботи завершили у 2021 році та відкрили рух через штучну споруду.

Додамо, що міст у селі Струсів Теребовлянської громади не ремонтували понад 50 років. У 2020-му його визнали аварійним – одна з балок штучної споруди дала тріщину. Споруда через річку Серет є частиною автошляху Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль. Це основний туристичний шлях у напрямку Карпат.