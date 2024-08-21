Водію загрожує штраф в розмірі 850 грн

В Тернополі вантажний автомобіль MAN разом з водієм провалився під землю. Чоловік наїхав на колектор, який накритий бетонними плитами. Патрульні поліцейські, які приїхали на місце події, склали протокол на водія за вчинення ДТП без травмованих.

Вантажний автомобіль провалився під землю на вулиці Новий Світ, що знаходиться неподалік центру. Це вулиця, де розміщенні одноповерхові приватні будинки. Поруч знаходиться колектор з підземними комунікаціями, який накритий бетонними плитами. Саме на нього наїхав водій вантажівки. В патрульній поліції Тернопільщини ZAXID.NET, що на місце події одразу прибув черговий екіпаж.

Патрульні допомогли водію вибратися з кабіни, серйозних травм він не отримав. 56-річний керманич розповів, що не зрозумів, що сталося, коли його автомобіль почав різко йти під землю.

На чоловіка за вчинення ДТП клали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП. Водію загрожує штраф в розмірі 850 гривень.