Попередньо в помешкані здетонувала бойова граната

У Тернополі близько 12:00 25 липня в багатоквартирному будинку на вул. Винниченка, 11 пролунав вибух. Поліція попередньо повідомляє про двох загиблих внаслідок вибуху. На місці працюють вибухотехніки та слідчі.

Вибух стався у квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку. На місці працювали рятувальники, поліція та медики. Слідча група під час огляду квартири виявила тіла двох людей, повідомили ZAXID.NET в пресслужбі поліції Тернопільщини.

Загинули матір та син

Особи загиблих вже вдалося встановити – це 67-річна жінка та 40-річний чоловік. Попередньо, це матір та її син. Також правоохоронці зазначають, що скоріш за все в помешканні здетонувала бойова граната Ф-1.

Також у поліції Тернопільщини зазначили, що вирішується питання про внесення факту вибуху і загибелі двох людей в ЄРДР та відкриття кримінального провадження.