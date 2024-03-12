Обшуки провели в офісі охоронної фірми, що розташований за кінопалацом в центрі міста

В центрі Тернополя поліція в приміщені охоронної фірми вилучили 10 кілограмів наркотиків. Під час обшуків за різними адресами також правоохоронці виявили нелегальну зброю, набої та інші заборонені предмети. В поліції Тернополя за фактами виявлених правопорушень розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу.

Поліцейські слідчі дії провели 7 березня в офісі охоронної фірми, який розташований за кінопалацом на вул. Івана Франка. Згідно з даними YouControl за цією адресою знаходиться товариство з обмеженою відповідальністю «Роял Контракт», один із засновників якого є колишній заступник міського голови Тернополя Володимир Камінський. Його раніше слідчі ДБР підозрювали в масштабному хабарництві.

З власних джерел в поліції ZAXID.NET стало відомо, що правоохоронці слідчі дії проводили не лише в центрі Тернополя. Обшуки відбувалися за різними адресами, де мешкають фігуранти розслідування. Під час слідчих дій знайшли чимало зброї, яка була не облікована, завезена на територію області нелегально. Дозволів на носіння цієї зброї в членів охоронної фірми – не було.

Цю інформацію також підтвердив керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко. «В рамках кримінального провадження було проведено 20 санкціонованих обшуків у відомої у Тернополі охоронної фірми. У результаті вжитих заходів у фігурантів було вилучено понад 10 кілограмів різних наркотичних речовин, пристрої для вживання наркотиків, незаконну зброю та набої різного калібру», – повідомив Сергій Зюбаненко увечері у вівторок, 12 березня.

Керівник поліції також додав, що вже розпочато кримінальне провадження за двома статями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ч. 2 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів). Поліцейські затримали двох підозрюваних. В своєму коментарі Сергій Зюбаненко додав, що це лише початок розслідування, тому причетних до вчинення правопорушень може бути більше.

Додамо, що згідно з даними YouControl ТОВ «Роял Контракт» заснована Володимиром Камінським і Степаном Горуцом 4 червня 2014 року із статутним капіталу в 100 гривень. Останні роки фірма отримувала чимало контрактів за тендерними заявками. У 2023 році підприємство через державні закупівлі отримало понад 2 348 000 гривень, а в 2024 році вже заявило про надходження прибутку в розмірі понад 1 920 000 гривень. ТОВ «Роял Контракт» забезпечує охороною переважно всі медустанови та лікарні міста і області. Також працівники підприємства охороняють різні управління Тернопільської міської ради та приміщення міських рад на Тернопільщині.