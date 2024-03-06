Працівниця поліції крала наркотики впродовж 4 місяців

Тернопільський міськрайонний суд засудив поліцейську на 7 років за привласнення наркотиків з речових доказів. Слідство встановило, що працівниця відділу речових доказів впродовж чотирьох місяців регулярно викрадала психотропні речовини зі сховища. Жінка перевагу надала канабісу та синтетичній речовині PVP.

Під час досудового розслідування слідчі Державного бюро розслідувань у м. Львів встановили, що тернополянка працювала в відділі обліку та збереження речових доказів і озброєння сектору логістики Тернопільського районного управління поліції. Жінка була безпосередньо відповідальна за збереження наркотичних речовин, які приносили інші поліцейські під час розслідування справ про збут та зберігання психотропів.

«Впродовж грудня 2020 - березня 2021 року обвинувачена пошкодила пакети із канабісом та особливо небезпечною психотропною речовиною – PVP, що зберігалися як докази у кримінальних справах, й використала їх вміст на власний розсуд», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в середу, 6 березня.

В Тернопільському міськрайонному суді прокурор обласної прокуратури довів вину колишньої поліцейської, яку обвинувачували у заволодінні наркотиками в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Суд призначив тернополянці покарання – 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на 3 роки. Наразі на вирок ще можна подати апеляційну скаргу.