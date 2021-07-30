Працівниця полції забирала лише канабіс та синтетичний наркотик PVP

На Тернопільщині працівниця поліції впродовж чотирьох місяців регулярно викрадала наркотики зі сховища речових доказів. Державне бюро розслідувань уже завершило розслідування дій поліцейської і передало її справу до суду.

Слідчі ДБР встановили, що працівниця з обліку та збереження речових доказів і озброєння сектору логістики Тернопільського районного управління поліції впродовж чотирьох місяців викрадала зі сховища речових доказів канабіс та психотропи PVP.

«За версією слідства, поліцейська, впродовж грудня 2020 – березня 2021 року, будучи відповідальною за прийняття та зберігання речових доказів в Тернопільському відділі поліції, пошкодила пакети із канабісом та особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, що зберігалися, як докази у кримінальних справах та використала їх вміст на власний розсуд», – повідомляють в прокуратурі Тернопільщини.

Працівники Тернопільської обласної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду стосовно поліцейської за ч. 2, 3 ст. 308 ККУ (викрадення, привласнення наркотичних засобів у великих розмірах). Підозрюваній загрожує позбавлення волі на термін до 12 років.