Поліцейська з Тернополя викрадала наркотики зі сховища речових доказів
Дівчина протягом чотирьох місяців обкрадала сховище обліку та збереження речових доказів в кримінальних справах
На Тернопільщині працівниця поліції впродовж чотирьох місяців регулярно викрадала наркотики зі сховища речових доказів. Державне бюро розслідувань уже завершило розслідування дій поліцейської і передало її справу до суду.
Слідчі ДБР встановили, що працівниця з обліку та збереження речових доказів і озброєння сектору логістики Тернопільського районного управління поліції впродовж чотирьох місяців викрадала зі сховища речових доказів канабіс та психотропи PVP.
«За версією слідства, поліцейська, впродовж грудня 2020 – березня 2021 року, будучи відповідальною за прийняття та зберігання речових доказів в Тернопільському відділі поліції, пошкодила пакети із канабісом та особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, що зберігалися, як докази у кримінальних справах та використала їх вміст на власний розсуд», – повідомляють в прокуратурі Тернопільщини.
Працівники Тернопільської обласної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду стосовно поліцейської за ч. 2, 3 ст. 308 ККУ (викрадення, привласнення наркотичних засобів у великих розмірах). Підозрюваній загрожує позбавлення волі на термін до 12 років.