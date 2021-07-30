У затриманих чоловіків правоохоронці вилучили пакунок, вагою 2,5 кг

Івано-Франківські поліцейські вилучили психотропні речовини на суму близько мільйона гривень у 26-річного та 35-річного місцевих чоловіків. Наркоторговців затримали на вулиці після отримання на пошті 2,5 кг наркотиків. За продаж наркотиків чоловіків можуть ув'язнити на 10 років з конфіскацією майна. Про це у п'ятницю, 30 липня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Поліцейські з'ясували, що двоє іванофранківців отримували наркотики поштою, а потім продавали їх, використовуючи так звані закладки. Під час чергового отримання товару зловмисників було затримано правоохоронцями. Тепер за такий наркобізнес чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські затримали 26-ти та 35-ти річного франківців на одній із вулиць міста. Чоловіки якраз отримали із поштового відділення чергову посилку. «Під час огляду вмісту посилки правоохоронці вилучили пакунок вагою 2,5 кг, із вмістом речовини, схожої на психотропну. Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку сягає близько одного мільйона гривень», – йдеться у повідомленні поліції.

Після обшуку у автомобілі та квартирах зловмисників правоохоронці вилучили психотропні речовини, наркотичні засоби, мобільні телефони, гроші, банківські картки, фасувальний матеріал та інші речові докази.

Одного із фігурантів слідчі затримали, щодо іншого зловмисника проводяться слідчі дії.