Авторка записки Софія Спільник нині навчається у Вроцлаві

Трирічна Софія Спільник кинула у Тису пляшку з запискою, написану старшими сестрами ще у 2005 році, коли їхня родина відпочивала біля Виноградова на Закарпатті. Через 15 років, наприкінці грудня минулого року, пляшкову пошту знайшли в Угорщині. Угорці попросили розшукали авторку записки. Виявилося, що дівчині зараз 18 років і вона живе під Львовом, передає Радіо Свобода.

На диво, записка дуже добре збереглася і її можна легко прочитати і зараз.

«Добрий день, мене звати Соня, але всі кличуть Ньоня. Мені 3 роки, я відпочиваю на Тисі у серпні (рік не прочитується). Хто знайшов – надсилайте подарунки за такою адресою. Я буду чекати», – написано у записці.

Пляшку з запискою знайшли мешканці угорського міста Сегед і повідомили про це у соцмережах. Вони попросили розшукати адресата і звернулися по допомогу до угорського консула в Ужгороді.

Ця записка 15 років мандрувала Тисою

Дівчину розшукали, це Софія Спільник, але їй вже не три, а 18 років.

«Це було влітку, ми колись їздили відпочивати на Тису, на базу. Навіть не пам’ятаю, як сестри писали, мабуть, побачили у якомусь фільмі, кинули у річку. Лист на моє ім’я. Ніколи з сестрами не згадували про це. Просто написали, хто знайде лист – присилайте подарунки. Це був жарт, а виявився такий класний», – розповіла Софія Спільник.

Про те, що пляшкову пошту знайшли в Угорщині Софія дізналась від почесної консулки Угорщини у Львові, яка несподівано до неї приїхала.

«Почесний консул у Львові приїхала з невеликим подарунком для 3-4-річної дівчинки. Яким же ж було наше здивування, коли виявилося, що тій дитині вже 18 років! Виявилося, що лист у пляшці подорожував по Тисі 15 років! Ми спробували втілити мрію дівчинки, яка з тих пір вже стала дорослою, і я вірю, що після подарунка від Миколая надійде ще один від Генконсульства, але вже відповідний до віку дівчини», – розповів генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла.

Сьогодні Софія Спільник навчається у Вроцлаві (Польща), де здобуває фах маркетолога і менеджера.