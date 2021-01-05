У центрі Мукачево на початку січня розцвіла одна з тамтешніх сакур. Це трапляються уже кілька років поспіль у січні-лютому, тому місцеві мешканці називають незвичне дерево «шаленою сакурою».

Фото розквітлої сакури у центрі Мукачева опублікував у Facebook місцевий краєзнавець та екскурсовод Ігор Гуледза. «4 січня 2021 р. у Мукачеві "лютує" зима. Шалена сакура: "Потримайте, будьте добрі, мій погарчик вина" », – прокоментував свої фото Ігор Гуледза.

Як повідомляє «Укрінформ», незвичайна сакура у центрі Мукачева уже кілька років поспіль викидає квіти у січні-лютому.