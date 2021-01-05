У центрі Мукачева знову розцвіла «шалена сакура»
Суспільство — АК, сьогодні, 18:420
У центрі Мукачево на початку січня розцвіла одна з тамтешніх сакур. Це трапляються уже кілька років поспіль у січні-лютому, тому місцеві мешканці називають незвичне дерево «шаленою сакурою».
Фото розквітлої сакури у центрі Мукачева опублікував у Facebook місцевий краєзнавець та екскурсовод Ігор Гуледза. «4 січня 2021 р. у Мукачеві "лютує" зима. Шалена сакура: "Потримайте, будьте добрі, мій погарчик вина" », – прокоментував свої фото Ігор Гуледза.
Як повідомляє «Укрінформ», незвичайна сакура у центрі Мукачева уже кілька років поспіль викидає квіти у січні-лютому.
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