В Україні вперше за півроку розгорнуть мобільний Covid-госпіталь
Госпіталь буде розташований на території Каховської центральної міської лікарні
В Україні розгорнуть перший мобільний госпіталь для Covid-пацієнтів в цьому році. Про це 25 жовтня повідомляє прес-служба ДСНС.
Сьогодні у Херсонську область вирушила колона техніки рятувальників, яка доправляє мобільний госпіталь ДСНС України до однієї з лікарень Каховки.
Госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.
Його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на Covid-19. Також на місці організовано роботу штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області.
Це перший розгорнутий в Україні мобільний госпіталь за останні півроку.