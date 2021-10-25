В Україні розгорнуть перший мобільний госпіталь для Covid-пацієнтів в цьому році. Про це 25 жовтня повідомляє прес-служба ДСНС.

Сьогодні у Херсонську область вирушила колона техніки рятувальників, яка доправляє мобільний госпіталь ДСНС України до однієї з лікарень Каховки.

Госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.

Його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на Covid-19. Також на місці організовано роботу штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області.

Це перший розгорнутий в Україні мобільний госпіталь за останні півроку.