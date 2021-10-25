Експерти Київської школи економіки прогнозують, що в Україні щоденний показник захворюванності на коронавірус в Україні становитиме близько 30 тисяч. Пікове навантаження буде випадати на першу половину листопада.

«Ми очікуємо, що вже з наступного тижня побачимо нові максимальні показники. Якщо говорити про те, чого очікувати до кінця 2021 року, то 30 тисяч виявлених випадків на добу - це абсолютно реалістичний сценарій для України. Пікове навантаження буде випадати на першу половину листопада», – розповів керівник Центру економіки здоров’я КШЕ Юрій Ганіченко в ефірі «Україна 24».

Він вважає, що з наступного тижня області вже мають активніше входити в «червону» зону. З його слів, це «дасть додаткове стримування і відповідно злам кривої захворюваності».

Ганіченко також розповів, що 7 тис. госпіталізованих на добу – також реалістичний сценарій для в Україні.

«Зараз ми підходимо до 5 тисяч в будній день. Якщо говорити про медичні ресурсах, чи вистачить нинішніх ліжок з киснем, реанімаційних ліжок, то з таким навантаженням, до 7 тисяч госпіталізованих за добу, з додатковим виділенням ліжок хоча б до рівня, який був під час весняної хвилі, медична система в Україні повинна витримати» , – сказав він.

Зазначимо, що в Україні набирає обертів нова хвиля пандемії. 21 жовтня, коронавірус підтвердився у 23 785 людей, що є новим рекордним показником захворюваності. Минулий рекорд був 20 жовтня, коли ковід діагностували в 22 415 людей.

Водночас за попередню добу, 24 жовтня, коронавірус в Україні виявили у 14 634 людей.