Поблизу каналу планують звести 19 двоповерхових будинків

Депутати Ужгородської міської ради затвердили детальний план території, обмеженої вулицями Сільвая, Фогарашія, Канальною-Насипною та Другетів. Рішення ухвалили на засіданні сесії 16 квітня.

Йдеться про територію між дериваційним каналом Ужа та єврейським кладовищем в мікрорайоні Шахта.

Проєктним планом ДПТ передбачено будівництво 19 двоповерхових будинків. Біля них пропонують облаштувати озеленені ділянки з ігровими майданчиками для дітей.

«Нове будівництво покращить економічний потенціал області з втратами тільки запустілого неякісного середовища. В майбутньому дасть змогу перетворити квартал на повноцінний громадський центр міста, який дасть змогу розвантажити центральну частину міста від активного використання населенням», – йдеться в містобудівній документації.

Автор детального плану, архітектор Євгеній Приходько, називає проєктовану територію транзитною та водночас цінною для міста.

«Оскільки територія є житловою, використання її для розміщення об’єктів виробництва недоцільне. Проєктом передбачається імплементування об’єктів садибної забудови, а саме – ущільненняння кварталів», – зазначив автор ДПТ.

За затвердження детального плану території (проєкт № 2789), проголосували 21 з 28 депутатів, присутніх на сесії 16 квітня.

Також у цей день Ужгородська міська рада затвердила детальний план території, обмеженої вулицями Єньківською, Загорською та Степана Фодора (проєкт № 2788). Тут, поблизу кордону зі Словаччиною, планують звести квартал із понад 200 котеджів. Обидва містобудівні документи виносилися на розгляд депутатів повторно.