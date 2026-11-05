ВАКС обрав запобіжний захід для Віталія Рибакли

У четвер, 5 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту справи «Карфаген» Віталію Рибалку, який фігурує на записах НАБУ під прізвиськом «Боксер». Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними слідства, злочинна організація залучала Віталія Рибалка до залякування та побиття людей. Під час судового засідання прокурор САП попросив відтворити відео побиття, фрагмент якого напередодні опублікувало НАБУ. За словами прокурора, саме Рибалко напав на потерпілого: бив його кулаком, повалив на землю та тягнув за шию. Потім він зафіксував чоловіка й завдав йому п’ять ударів заздалегідь підготовленим предметом. Напад Рибалко здійснював разом зі спільником, ім’я якого слідству наразі невідоме. За версією слідства, метою нападу було зламати чоловікові ногу.

Також прокурор зачитав листування між Рибалком та Андрієм Осіповим (прізвисько «Кримінал»), якого правоохоронці вважають засновником і керівником злочинної організації. У листуванні підозрювані обговорювали характер завданих потерпілим ушкоджень і місця нападів. Серед доказів є також повідомлення, в яких Осіпов висловлював невдоволення тим, що після побиття потерпілий продовжував відвідувати спорткомплекс і найняв охорону.

За твердженням слідства, Рибалко зобов’язувався перед Осіповим «удосконалювати» свою роботу та «діяти краще» під час нападів на інших потерпілих.

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Своєю чергою, адвокат Рибалка стверджував, що відео могло бути згенероване за допомогою штучного інтелекту, а листування – «спотворене». Він також заявив, що слідство не надало медичних довідок, які б підтверджували, що потерпілі зазнали тілесних ушкоджень.

«На відео не видно крові. Незрозуміло, чим саме завдають ударів. Ми бачимо якийсь предмет. Це може бути дерев’яна палиця, а може бути щось легке або м’яке. Так, це абсолютний абсурд, що я кажу, але ми маємо ґрунтуватися саме на доказах, які підтверджують завдання тілесних ушкоджень», – цитує hromadske захисника Віталія Рибалка.

Сам Рибалко заперечив, що знайомий з іншими фігурантами справи, але підтвердив, що знає Осіпова, оскільки вони з одного міста. Також він заперечив, що зображений на відео, долученому до матеріалів справи. За його словами, того дня він був «вдома чи у спортзалі».

Крім того, Рибалко заявив, що ще не ознайомився з матеріалами справи, та сказав, що мобілізується до лав ЗСУ, якщо судовий розгляд затягуватиметься.

Прокурор САП клопотав про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. ВАКС задовольнив клопотання сторони обвинувачення та взяв Віталія Рибалка під варту на 60 діб без можливості вийти із СІЗО під заставу.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації. Її учасників підозрюють у причетності до діяльності колцентрів, наркоторгівлі, катувань людей та підробки іноземної валюти. Серед 12 фігурантів – чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники кримінального середовища.

5 листопада НАБУ і САП оголосили про підозру п’ятьом учасникам організації. Серед них – її організатор, перший заступник начальника одного з департаментів СБУ, керівник департаменту Нацполіції, заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області та підлеглий організатора.