Наявні вакцини є дієвими проти штаму Covid-19 з Південно-Африканської Республіки, проте демонструють значно меншу ефективність. Про це заявив головний медичний радник президента США Джо Байдена доктор Ентоні Фаучі, повідомляє CNBC.

Фаучі наголосив, що якщо на британський штам коронавірусу вакцини впливають так само сильно, то у випадку зі штамом з ПАР, вони демонструють значно меншу ефективність.

«Якщо ми подивимося на варіант коронавірусу із Великої Британії, ми бачимо досить незначний його вплив на викликані вакциною антитіла, якщо він взагалі є. Все стає проблематичнішим, коли йдеться про панівний в Південній Африці штам, оскільки тут спостерігається значне скорочення впливу на нього антитіл, що з'являються завдяки вакцинам», – заявив науковець.

За словами Фаучі, навіть якщо зменшити активність антитіл, що викликаються вакциною, у кілька разів, то особи, що пройшли вакцинацію, будуть захищені дією препарату, але його ефективність все ж буде значно меншою.

Зараз американські науковці намагаються розробити нові препарати з метою запобігти загрозі від нових штамів Covid-19.

Раніше компанія Moderna заявила, що її вакцина викликає імунну відповідь проти штамів, виявлених у Великобританії і Південній Африці, проте попередні лабораторні тести показали, що препарат викликає більш слабку імунну відповідь на південноафриканський штам.

Фармкомпанії Pfizer і BioNTech, які виробляють аналогічну вакцину проти Covid-19, раніше повідомляли, що їхній продукт ефективний проти штаму з Великобританії. Але немає чіткої відповіді щодо ефективності стосовно штаму з Південної Африки.

Що відомо про новий штам коронавірусу з Південно-Африканської Республіки

Новий мутований штам коронавірусу виявили у Південно-Африканській Республіці наприкінці минулого року. За оцінками науковців, він поширюється на 50% швидше, ніж більшість інших відомих різновидів.

Новий варіант коронавірусу легше проникає і міцніше тримається в клітинах людини. Крім того, антитіла від уже вилікуваного коронавірусного захворювання є менш стійкими до нової мутації, ніж до інших.

Саме цей штам став однією з причин другої хвилі Covid-19 у світі.

За даними ВООЗ, станом на 28 січня, штам коронавірусу з Південно-Африканської Республіки виявили в 31 країні.