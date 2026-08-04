Аварія сталася на вулиці Соловʼєвській у Нетішині

У місті Нетішин Хмельницької області внаслідок зіткнення вантажівки з рейсовим автобусом постраждали четверо людей. Двох із них госпіталізували, ще двом медики надали допомогу на місці. Про це у вівторок, 4 серпня, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Аварія сталася 3 серпня близько 17:45 на вулиці Соловʼєвській. За даними слідства, 56-річний житель Хмельницького, який керував вантажівкою Scania R450, через пошкодження колеса не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з рейсовим автобусом сполученням «Нетішин – Острог» під керуванням 39-річного острожанина.

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Унаслідок ДТП травмувалися четверо пасажирів автобуса. Усіх доправили до лікарні, де після огляду двох чоловіків віком 49 і 54 років госпіталізували. Ще двом потерпілим надали медичну допомогу без госпіталізації.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.