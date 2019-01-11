Важкохворого політв'язня Едема Бекірова госпіталізують на тиждень

Ув'язненого в окупованому Криму активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в нібито зберіганні вибухівки та боєприпасів доправлять до сімферопольської лікарні.

Про це 10 січня повідомив адвокат Бекірова Іслям Веліляєв порталу «Крим.Реалії».

«На понеділок узгоджене його вивезення в республіканську лікарню для проведення комплексного медичного обстеження. Його повинні на тиждень залишити у відділенні ендокринології. Головне питання, яке ми поставили перед лікарями: чи можна його в подальшому утримувати в ізоляторі», - розповів Веліляєв.

Нагадаємо, що того ж дня підконтрольний РФ суд Криму відмовив у задоволенні апеляційної скарги на продовження арешту кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Російські силовики затримали на в'їзді в окупований Крим жителя Новоолексіївки Херсонської області кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Згідно з матеріалами справи, Бекіров, будучи в Криму, нібито передав іншому чоловіку сумку з майже 12 кг тротилу і майже 200 патронами калібру 9 мм з проханням заховати.

Зазначається, що Бекіров хворий на цукровий діабет, і нещодавно він пережив інфаркт, а в січні 2018 року переніс операцію на серці. Крім того, Бекіров ходить за допомогою протезу на правій нозі нижче коліна