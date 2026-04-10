Велика субота – особливий день перед Великоднем, коли завершується Страсний тиждень і віряни готуються до світлого свята Воскресіння Христового. Це час тиші, молитви та внутрішнього зосередження, коли важливо відкласти метушню та звернути увагу на духовне. За церковною традицією, саме цього дня тіло Ісуса Христа перебувало у гробі після розп’яття. Тому поведінка вірян має бути стриманою та усвідомленою. Що не можна робити, пише ТСН.

Що заборонено робити у Велику суботу

У цей день не варто влаштовувати гучні розваги чи святкування. Хоч атмосфера вже менш скорботна, ніж у Страсну п’ятницю, вона все ще залишається стриманою, тому вечірки та галасливі застілля є недоречними.

Також слід уникати сварок, образ і лихослів’я. Велика субота – це час очищення думок і душі, тому важливо зберігати спокій і доброзичливість у спілкуванні з іншими.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею. Будівельні роботи, ремонт або виснажлива робота на землі краще відкласти, щоб присвятити день підготовці до свята і духовному налаштуванню.