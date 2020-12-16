У середу, 16 грудня, Верховна Рада ухвалила закон, який змінює вікове обмеження роботи на державній службі і дозволяє чиновникам залишатися на посаді до досягнення 70-річного віку.

За ухвалення законопроекту №4096 проголосували 300 нардепів. Згідно зі змінами із закону «Про державну службу» виключено норму про те, що на держслужбі не може працювати людина, яка досягла 65-річного віку.

У зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.

Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

Згідно із внесеною під час засідання правкою, закон поширюється і на службовців місцевого самоврядування.