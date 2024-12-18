Законопроєкт дозволяє розвиток застосунку «Армія+» та покращення інформаційно-комунікаційної системи Міноборони

У середу, 18 грудня, депутати Верховної Ради України підтримали у другому читанні законопроєкт, який дозволяє створити Єдиний державний реєстр військовослужбовців. Реєстр дозволить надавати електронні послуги для військових та спростить процес військового обліку, повідомили у пресслужбі Генштабу.

За даними депутата Ярослава Железняка, законопроєкт №12066 щодо удосконалення військового обліку підтримали 264 нардепи. Зокрема, проєкт закону передбачає:

створення єдиної бази даних про військовослужбовців – Єдиного держреєстру;

можливість надавати електронні послуги військовим та їхнім родинам – йдеться про соціальні гарантії та пільги, а також бонусні програми;

запровадження електронного ідентифікатора Military ID, який дозволить обмінюватися даними між реєстрами без використання персональних даних військових;

формування законодавчої бази для розвитку застосунку «Армія+», в яку регулярно додають нові послуги для військових, а також покращення інформаційно-комунікаційної системи Міноборони.

«Важливо, що реєстр міститиме обмежений набір даних, який необхідний для надання соціальних послуг. Реєстр не збиратиме інформації про військову службу, звання або спеціальність. Службові дані військовослужбовців зберігаються у захищених контурах інших існуючих інформаційних систем, які не мають технічної можливості обміну даними із зовнішніми системами та реєстрами», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Для того, що законопроєкт набув чинності, його має підписати голова парламенту Руслан Стефанчук, а також президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 18 грудня в застосунку «Армія+» з'явилася функція повернення із СЗЧ, яка дозволяє подати до 1 січня 2025 року онлайн-рапорт без кримінального покарання.