Арсен Аваков перебув на посту глави МВС з лютого 2014 року

Народні депутати розглянуть відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в четвер зранку, 15 липня. Порядок денний засідання опублікований на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада розгляне відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова першим питанням – о 10:00. Після цього народні депутати планують розглянути низку законопроектів та постанов.

Коли саме планують призначити нового очільника МВС наразі невідомо. Раніше голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявляв, що призначення нового міністра відбудеться в п’ятницю, 16 липня.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку 13 липня. Він перебув на посту глави МВС з 27 лютого 2014 року.

Одразу після цього Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського – депутата від «Слуги народу». Він погодився на пропозицію президента.