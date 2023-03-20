Верховна Рада України на засіданні 20 березня ухвалила Закон про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон.

За законопроект №2365 в цілому проголосували 268 нардепів. У пояснювальній записці йдеться про існування двох серйозних проблем, що пов'язані з трудовою міграцією: відтік робочої сили з України та масове шахрайство щодо українців, які шукають роботу за кордоном. Процес шахрайства полягає в тому, що з шукачів роботи беруть гроші за майбутнє працевлаштування (частіше за все в еквіваленті 300-600 євро), а потім компанія-посередник просто зникає, залишивши сотні ошуканих людей.

Закон пропонує:

заборонити компаніям, що працюють у сфері міжнародного працевлаштування, отримувати кошти з потенційного шукача роботи за працевлаштування за кордон;

ввести адміністративну відповідальність за порушення компаніями, що працюють у сфері міжнародного працевлаштування, заборони на стягнення з громадян будь-яких гонорарів, комісійних та інших винагород за посередництво у працевлаштуванні в Україні або за кордоном.

Ліцензія, яку видавало Міністерство соціальної політики компаніям-посередникам у міжнародному працевлаштуванні і яку ввели для захисту українців, не працювала належним чином.

«За прикладом сусідньої Польщі, ліцензію потрібно прибрати, замінивши її так званою "повідомною ліцензією", коли компанія – посередник у міжнародному працевлаштуванні сама повідомляє державу, що вона хоче займатися цим видом діяльності. Орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції вносить цю компанію до реєстру та має право перевіряти її діяльність. Ті компанії, що не повідомили державу про свою діяльність у сфері міжнародного працевлаштування, автоматично вважаються порушниками чинного законодавства», – йдеться у записці до закону.

За словами авторів законопроекту, український трудовий мігрант більше не буде сплачувати гроші компанії-посереднику за вакансію. На компанії-порушників буде накладатися штраф (2-5 тис. неоподатковуваних мінімумів).