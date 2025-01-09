Законопроєкт затверджує право 17-річних хлопців та жінок-доброволиць ставати на військовий облік офлайн чи онлайн

Депутати Верховної Ради підтримали в цілому урядовий проєкт закону про облік під час підготовки призовників. Про це повідомив у четвер, 9 січня, нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт № 12076 проголосували 298 депутатів.

«Проєкт Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки” розроблено з метою законодавчого врегулювання проблемних питань, пов’язаних з первинною постановкою громадян України на військовий облік призовників, зокрема проведення медичних оглядів таких громадян», – йдеться у пояснювальній записці.

Документ передбачає надання можливості тим хлопцям, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, ставати на облік двома способами:

особисто відвідавши ТЦК та СП

оформивши облікову інформацію через електронний кабінет незалежно від місця перебування.

Крім того, проєкт закону передбачає обов’язковий медогляд перед практичними заняттями з базової підготовки.

За даними Железняка, законопроєкт ухвалили з правкою щодо жінок-доброволиць, які ставатимуть на облік призовників за власним бажанням. у тексті документа наголошується, що взяття на облік жінок відбуватиметься виключно добровільно.

Щоб законопроєкт набрав чинності, його має підписати голова парламенту Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 18 грудня Верховна Рада підтримала створення Єдиного реєстру військовослужбовців. Він передбачає запровадження ідентифікатора Military ID, формування законодавчої бази для розвитку застосунку «Армія+», надання електронних послуг військовим та їхнім родинам та створення єдиної бази даних про військовослужбовців.