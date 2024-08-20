Військові, які беруть участь у Курській операції, отримуватимуть такі ж виплати, як на передовій

Верховна Рада під час засідання ухвалила законопроєкт №11483 про статус військових, які воюють за межами України. Йдеться зокрема про бійців, які виконують бойові завдання у Курській області Росії. Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

Законопроєкт запропонував Володимир Зеленський. За нього проголосували 321 депутат. Він передбачає, що військові, які виконують бойові завдання на території Росії, отримуватимуть такі ж виплати, як і ті, хто служить на передовій. Законопроєкт розширює соціальний захист військовослужбовців та військових правоохоронних органів, а також членів їхніх сімей. Дія закону поширюється на:

Збройні сили України;

інші військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення;

державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями;

Службу зовнішньої розвідки України;

розвідувальний орган міністерства оборони України;

розвідувальний орган ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону;

Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації;

Державну прикордонну службу.

Нагадаємо, 15 серпня Володимир Зеленський закликав Верховну Раду якнайшвидше зібратися для розгляду законодавчого оборонного пакета. Зокрема, щодо військових, які виконують бойові завдання не на території України. Президент наголосив, що держава має гарантувати такий військовим всі виплати та пільги, призначені для фронту.

Зазначимо, що Збройні сили України з 6 серпня проводять операцію у Курській області. Станом на 19 серпня, за словами Володимира Зеленського, Сили оборони контролювали понад 1250 км² на території Росії.