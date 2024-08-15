За словами президента, відповідні законопроєкти вже є в парламенті

Президент Володимир Зеленський закликав депутатів Верховної Ради невідкладно зібратися для розгляду законодавчого оборонного пакета. Зокрема йшлося про виплати та пільги для бійців, які беруть участь в операції на території Росії, а також врегулювання питання трофейної зброї, громадянства іноземців-легіонерів та позбавлення зрадників державних нагород. Про це йдеться у зверненні президента, опублікованому 15 серпня.

«І також зараз, уже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі – оборонний законодавчий пакет для України. Це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям», – сказав Зеленський.

За словами президента, передусім потрібно чітко гарантувати на законодавчому рівні, що українські воїни, які беруть участь, наприклад, у Курській операції та будуть брати участь у всіх інших наших діях на території держави-агресора, отримають абсолютно всі виплати та пільги, призначені для фронту.

Володимир Зеленський зазначив, що наступним питанням на розгляді у Раді має стати визнання та максимальна підтримка воїнів, які захищають Україну.

«Зокрема, це стосується наших воїнів – українських легіонерів, які зараз мають громадянство інших країн, але ще не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України, і мають отримати цю честь від української держави. Справедливо також поширювати це на своїх рідних, сім'ї наших героїв», – ідеться у повідомленні.

Між іншим, глава держави запропонував врегулювати питання трофейної зброї, яку українські воїни здобувають у боях.

Також президент заявив, що необхідно позбавити зрадників, які «втекли в Росію після 24 лютого» та колаборантів будь-яких звань і нагород в Україні.

«Усі злочинці, які пішли служити російській державі. В Україні треба позбавити всіх звань і нагород, а це треба робити суттєво, щоб рішення про скасування нагород було не просто декларативним, а дійсно відображало позицію України щодо таких осіб», – сказав Зеленський. Він додав, що відповідні законопроєкти вже є в парламенті та закликав Верховну Раду зібратися для розгляду цих питань невідкладно найближчим часом.

До слова, 10 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що готує рішення, яке «зміцнить українську духовну незалежність». Глава держави не уточнив, що мав на увазі, але, ймовірно, ідеться про заборону діяльності УПЦ (МП).

Як повідомлялось, 23 липня фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви. Частина народних депутатів заблокувала трибуну, вимагаючи розгляду законопроєкту. Через це усі заплановані раніше засідання парламенту скасували, а роботу парламенту призупинили до 20 серпня. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що законопроєкт про заборону УПЦ МП буде розглянуто на першому ж засіданні Верховної Ради у серпні.