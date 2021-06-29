В Україні запустили судову реформу

Парламент у вівторок, 29 червня, ухвалив законопроект №3711-д, що відновлює роботу Вищої кваліфікаційної ради суддів.

Документ передбачає створення комісії для відбору 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що проводитиме конкурси з добору суддів, а також буде переатестовувати чинних суддів. До складу комісії входитимуть члени, запропоновані Радою суддів, Радою прокурорів, адвокатів, Національною академією правничих наук і міжнародні експерти.

Додамо, що ЄС і НАТО перед розглядом законопроекту вимагали в українських нардепів підтримати правку про те, що голоси міжнародних експертів матимуть вирішальний голос під час обрання кандидатів у члени ВККС. Депутати хоч і з дискусією, але підтримали цю правку.

«Перший склад Конкурсної комісії розпочинає роботу за умови призначення щонайменше чотирьох членів Конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, в порядку, визначеному цим Законом. Рішення першого складу Конкурсної комісії є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше, ніж чотири члени Конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями», – ідеться в документі.

У жовтні 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроект про судову реформу, ініційований президентом Володимиром зеленським. Документ передбачає скорочення удвічі чисельності Верховного суду України – до 100 людей. Також нардепи розпустили ВККС і скоротили кількість її членів із 16 до 12.

У листопаді 2019 року Володимир Зеленський підписав закон про судову реформу, та потім Конституційний суд визнав частину його положень незаконними. Тож до другого читання законопроект доопрацювали.