Верховна Рада визнала нелегітимними вибори президента Росії в окупованому Криму

Верховна Рада визнала протиправною організацію голосування у рамках виборів президента Російської Федерації в окупованому Росією Криму і не визнала легітимність цих виборів.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», відповідний проект постанови підтримали 255 народних депутатів України на пленарному засіданні в четвер, 22 березня.

У своїй заяві народні депутати наголошують, що результати незаконного голосування на виборах президента РФ в Криму і Севастополі є нікчемними і не мають жодних правових наслідків.

«Вони (результати голосування) також жодним чином не можуть свідчити, або якимось чином бути використані як свідчення якоїсь зміни статусу тимчасово окупованих територій України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, визначеного Конституцією і законами України», – зазначено в заяві.

Водночас народні депутати України наголосили, що значне обмеження виборчих прав громадян під час виборів президента в РФ, створення нерівних умов для кандидатів і відсутність справжнього вибору, про що зазначено в попередніх висновках БДІПЛ/ОБСЄ, а також неправомірне зарахування понад мільйона голосів з окупованого Криму, «значно спотворюють результати голосування на виборах президента РФ загалом, закономірно піддаючи сумніву їхню легітимність».

Верховна Рада також закликала міжнародне співтовариство застосувати додаткові санкції проти Російської Федерації та персональні обмеження щодо осіб, причетних до організації та проведення незаконного голосування в Криму.

Вибори президента Росії відбулися 18 березня, на них переміг чинний російський президент Володимир Путін.

Євросоюз не визнав результатів виборів президента РФ в окупованому Криму.