Верховна Рада у середу, 12 лютого, схвалила постанову №12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви. Його відзначатимуть щорічно 24 лютого. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

У середу 255 народних депутатів проголосували за встановлення 24 лютого Національним днем молитви. За словами Железняка, Верховна Рада у цей день проведе засідання, яке починається з виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний».

Ініціаторами цієї постанови стали нардепи, зазначивши, що з історії відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії.

Голосування у Верховній Раді за встановлення Національного дня молитви, фото Ярослава Железняка

«Сьогодні українці відстоюють свою незалежність та ідентичність, захищають своє право вільно жити на власній Богом даній землі. Молитва до Бога є надприродною силою для перемоги та запорукою консолідації і єднання українського суспільства. Спільна молитва захистить Україну та тих, хто продовжує боротьбу на полі бою, стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри у перемогу», – йдеться у пояснювальній записці постанови.

Депутати вважають, що це сприятиме збереженню духовної спадщини, зміцненню патріотичного духу та консолідації українського суспільства у спільній молитві за перемогу та відновлення територіальної цілісності України.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року у Збройних силах України запрацювала Служба військового капеланства.