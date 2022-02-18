Ігор Гладковський фігурує у справі розкрадань в «Укроборонпромі»

Касаційний суд Верховного суду України відхилив скаргу сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігоря Гладковського проти журналістів видання Bihus.Info, якою він просив суд визнати розслідування журналістів про корупцію в оборонній сфері недостовірним. Про це у п’ятницю, 18 лютого, повідомили у «Bihus.Info».

Рішення суду поки не оприлюднене, однак воно залишає в силі рішення попередньої інстанції, а саме Київського апеляційного суду.

Журналісти нагадують, що у лютому 2019 році оприлюднили розслідування «Армія.Друзі.Бабки» про корупційні схеми в оборонному секторі, до яких був причетний Ігор Гладковський. Останній майже одразу подав на журналістів до суду.

У липні 2020 року Подільський районний суд Києв за позовом Ігоря Гладковського визнав відеосюжет журналістів стосовно розкрадань в оборонній промисловості визнав неправдивим і таким, що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського. Суд зобов’язав журналістів протягом 10 діб із дня набрання рішенням суду законної сили спростувати поширену неправдиву інформацію, зачитавши диктором у програмі «Наші гроші». Натомість журналісти подали апеляцію.

У грудні 2020 року Київський апеляційний суд задовольнив скарги журналістів і скасував рішення суду першої інстанції. Тоді адвокати журналістів із зали суду повідомили, що судді декілька разів звертали увагу на необґрунтованість вимог Гладковського. Наприклад, у своєму позові він вимагав у авторів розслідування спростувати слова, яких вони взагалі не говорили – що Гладковський є організатором схеми розкрадання оборонних коштів.

Тепер же Верховний суд залишив рішення чинним.

Нагадаємо, що у лютому 2019 року журналісти Bihus.Info випустили розслідування про корупційні схеми в оборонному секторі, зокрема про участь у них Ігоря Гладковського. У розслідуванні згадувався і його батько Олег Гладковський. Тоді він керував корпорацією «Богдан», долю якої мав Петро Порошенко.

У розслідуванні йшлося, що 22-річний син Гладковського разом із низкою осіб у 2015–2017 роках займався поставками контрабандних російських деталей для військової техніки за завищеними цінами. Олег Гладковський у цій схемі щонайменше один раз отримав «відкат», а правоохоронці за хабарі заплющували на це очі.

Незабаром Гладковському та його сину, а також іншим фігурантам, повідомили про підозру. У квітні 2021 року Гладковському-молодшому вручили обвинувальний акт.