Обприскування вашого улюбленця водою може бути дуже неприємним для нього

Багато власників котів використовують пульверизатор із водою, сподіваючись швидко відучити улюбленця від небажаної поведінки. Однак такий спосіб не лише не розв’язує проблему, а й може негативно вплинути на стосунки між твариною та господарем. Catster розповідає, чому не варто використовувати воду для виховання кота.

Чому не варто обприскувати кота водою?

Обприскування вашого улюбленця водою може бути дуже неприємним для нього. Тактильні відчуття кота набагато чутливіші, тому їх реакція може дуже сильно відрізнятися від людської. Крім того, більшість котів почнуть уникати води та намокання.

Покарання кота ніколи не є правильним підходом. Спробуйте зрозуміти, чому кіт так поводиться, адже в більшості випадків проблему можна швидко розв’язати. Також проконсультуйтеся з ветеринаром, адже за неслухняною поведінкою кота може стояти якась медична причина.

Окрім цього, ваш кіт не розуміє, чому ви обприскуєте його водою. І коли ви робите це, ви створюєте напругу у ваших стосунках. Кіт може почати боятися вас і не довіряти, що зруйнує ваш зв’язок.

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Також кіт може почати асоціювати цей неприємний досвід обливання саме з вами, а не зі своїми діями.

Обприскування водою не тільки доставляє вашому коту дискомфорт, але й може несподівано підвищити рівень його стресу. У стресовому стані у вашого улюбленця може зрости ймовірність прояву небажаної поведінки, яку ви таким чином намагалися виправити. Також це може призвести до виникнення таких проблем, як мічення сечею.

Також зазавичай кіт не розуміє, за що ви його обприскуєте водою. Якщо ви вважаєте якусь поведінку поганою, це не означає що ваш кіт теж так бачить свої дії. Для котів така поведінка може бути природною реакцією на щось неприємне або стресове в його оточені. Тому обливання водою може лише підвищити стрес у тварини, а з часом спричинити серйозні психологічні наслідки та проблеми з поведінкою.

Такий метод виховання має ще один поганий наслідок – ваш кіт може почати відчувати антипатію до вас. Несподівані бризки з пульверизатора можуть змусити його боятися повертатися до вас спиною і навіть боятися наближатися та взаємодіяти з вами. Кіт може стати замкнутим і ховатися більшу частину дня, оскільки прагнутиме триматися якомога далі від того, що викликає у нього дискомфорт і страх. І в цьому випадку – це ви та бризки води.