Це поєднання інстинктів, звичок і способу життя тварини

Нічні атаки котів – поширена поведінка, яка може дивувати або навіть турбувати власників. Однак у більшості випадків це не агресія у звичному для нас розумінні, а поєднання інстинктів, звичок і способу життя тварини. Catster розповідає, чому ж ваш кіт нападає на вас вночі.

Сутінкові мисливські інстинкти.

Коти мають глибоко вкорінені мисливські інстинкти. Тому коли гасне світло і ви засинаєте, вони можуть стежити, накидатися і нападати на все, що рухається. Йдеться і про пальці ваших ніг під ковдрою, оскільки вони нагадують здобич.

Нудьга.

Коти – допитливі тварини, яким потрібні як розумові, так і фізичні навантаження. Якщо протягом дня їм бракує цікавих занять, вони можуть вдаватися до нічних ігор, щоб розвіяти нудьгу.

Також вони сподіваються викликати реакцію у своїх сонних господарів. Щоб розв’язати цю проблему, пропонуйте різноманітні іграшки, головоломки, аби розважити кота вдень.

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Кіт відчуває біль або хворіє.

Якщо ваш кіт несподівано нападає на вас вночі, дуже важливо врахувати ймовірність того, що він може відчувати біль або дискомфорт. Коти відомі тим, що приховують свій біль, але раптові зміни в поведінці можуть свідчити про приховані проблеми. Перевірте, чи немає у кота ознак травми або хвороби. Якщо ви підозрюєте біль або хворобу, необхідно негайно звернутися до ветеринара.

Прихильність.

Якщо ваш кіт нападає на вас вночі, це може бути його способом виразити прихильність, хоч і дещо незвичним. Деякі коти демонструють свою любов через грайливість та фізичний контакт, що іноді може проявлятися у вигляді легкого покусування або грайливих стрибків.

Кіт голодний або спраглий.

Також можливо, що голод або спрага є рушійною силою нічної поведінки вашого улюбленця. Коти мають відносно невеликі шлунки, і їм може знадобитися їсти або пити частіше, ніж нам. Якщо їхня миска з їжею або водою порожня, вони можуть вдаватися до цих нічних витівок, щоб привернути вашу увагу.

Він хоче вас попередити.

Коли кіт влаштовує нічні напади, це може бути способом попередити вас про щось, що він сприймає як потенційну загрозу або незвичне явище. Дивний шум, прихована тінь чи незнайомий запах – усе це може змусити кота вважати, що щось у квартирі є якась реальна загроза для нього і для вас.