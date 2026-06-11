Така поведінка не дивна, а має кілька цілком логічних пояснень

Багато власників помічали, що кіт іноді не просто бавиться зі своїми іграшками, а сідає або навіть лежить на них. Така поведінка не дивна, а має кілька цілком природних пояснень. Catster розповідає, чому ж кіт іноді сидить на своїх іграшках.

Чому кіт може сидіти на своїх іграшках?

Спосіб приховати іграшку.

Кіт може вважати свою іграшку здобиччю, тому намагатиметься захищати її. Хоча коти в дикій природі не демонструють такої поведінки зі своєю здобиччю, ваш домашній кіт може відчувати себе інакше.

Бажання захистити іграшку.

Кіт може намагатись захистити свої природні ресурси, і в цьому випадку це іграшка. Частіше така поведінка трапляється в сім’ях з кількома котиками, де один кіт схильний домінувати над іншими, охороняючи іграшки.

Кіт зрозумів, що це привертає до нього увагу.

Якщо кіт зрозуміє, що сидіння на іграшках привертає вашу увагу, він може почати робити це частіше. Така поведінка нешкідлива, адже кіт просто хоче більше вашої уваги.

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Кіт наносить свій аромат на іграшку.

На тілі котів розташовані пахучі залози, за допомогою яких вони залишають свій запах на предметах. Контактуючи з іграшкою, кіт може таким чином позначати її як частину свої території.