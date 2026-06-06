Така поведінка здається милою, однак ветеринари пояснюють, що за нею стоять природні інстинкти

Багато власників котів помічають, що улюбленці часто засинають просто на людині – на грудях, ногах або поруч на подушці. Така поведінка здається милою, однак ветеринари пояснюють, що за нею стоять природні інстинкти. Catster розповідає, чому ж кіт любить спати на людині.

Чому кіт спить на вас?

Він шукає тепло.

Коти люблять тепло, і ви часто знайдете їх у спекотних місцях, навіть влітку. І якщо ваш кіт притискається до вас під час сну, це може бути тому, що ваше тіло тепле.

Кіт шукає заспокоєння та знайомого запаху.

Ймовірно, ваш запах є для них джерелом затишку, тому ваші коліна чи груди стають привабливим місцем для сну. Якщо ваш кіт асоціює ваш запах із безпекою та захищеністю, він може віддавати перевагу сну на вас, а не в інших місцях у будинку.

Позначення своєї території.

Коти дуже чутливі до запахів, і багато в чому це пов'язано з феромонами, які вони залишають, позначаючи свою територію. Якщо ваш кіт спить на вас, це може бути спробою натерти вас цими феромонами, щоб дати іншим котам знати, що ви належите йому.

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Зміцнення зв’язку.

Деякі коти не надто виявляють свою прихильність. Однак, якщо вони сплять на вас, ймовірно, вони хочуть зміцнити зв’язок зі своїм господарем.

Прагнення уваги.

Засинаючи на вас, ваш кіт упевнений, що ви не зможете його проігнорувати. Він знає, що коли ви прокинетеся, ви його побачите і приділите йому увагу.