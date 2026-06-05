Така поведінка пов’язана з природними інстинктами та може мати одразу кілька причин

Багато власників котів помічали дивну поведінку: тварина підходить до миски й починає активно шкребти підлогу поруч, ніби намагається щось закопати. Іноді кіт робить це після їди, а інколи – ще до того, як почне їсти. Насправді така поведінка пов’язана з природними інстинктами та може мати одразу кілька причин. The Spruce Pets розповідає, чому ж кіт так робить.

Чому кіт постійно загрібає миску з їжею?

Запасання, захист або утилізація їжі.

У дикій природі коти часто закопують залишки їжі з метою захисту, щоб вороги не змогли їх вистежити: закопана їжа майже не має запаху і не приваблює хижаків. Якщо це самки, які ще вигодовують кошенят, вони роблять це, щоб інші коти не знайшли їхній послід. Так само некастровані коти також мітять свою територію сечею, щоб попередити інших хижаків триматися якомога далі.

Таку поведінку демонструють коти по всьому світу. Вона схожа на «запасання їжі», яке практикують великі хижі коти.

Якщо ви покладете газети під миски з їжею, ви можете помітити, що ваш кіт дрімає під мискою, рве газети і навіть нагромаджує їх над мискою, щоб повністю її приховати. Це ще один вид «запасання їжі».

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«Розминання» підлоги.

Розминання – це ознака задоволення, коли ваш кіт розминає лапками підлогу, він, ймовірно, очікує на щось приємне (наприклад, на прийом їжі).

Коти та кошенята розминають одне одного, по черзі м’яко торкаючись лапками, подібно до того, як людина може погладити іншу людину по спині. Коти частіше розминають підлогу, якщо поверхня навколо миски з їжею м’яка.